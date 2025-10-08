Rally Neuquino 2025: Bajada del Agrio Vibra pone en marcha la Copa de Campeones

Con 71 inscriptos

La 8ª Fecha del Rally Neuquino 2025 en Bajada del Agrio ha revelado su nómina de inscriptos, destacando una vez más la masiva participación de pilotos locales de Cutral Co y Plaza Huincul, quienes se preparan para afrontar los desafíos de las distintas categorías.

La lista de participantes muestra la diversidad del automovilismo provincial, con competidores distribuidos en las clases A1, A5, A6, A7, N1, N2, N2L y RC5.

La presencia de los referentes de Cutral Co y Plaza Huincul es notable en casi todas las categorías, demostrando la pasión por el rally en estas localidades:

En la Clase A1, Plaza Huincul tiene una representante en la cima de la lista: BAJENETA Aylen, quien corre a bordo de un Ford KA Viral. Por su parte, Cutral Co dice presente con VAZQUEZ Gabriel manejando un Fiat 128.

La Clase A6 cuenta con 13 inscriptos. Aquí, la representación de la comarca petrolera recae únicamente en CAIRONE Luis, proveniente de Plaza Huincul en un Chevrolet Corsa.

La Clase RC5, compuesta por ocho binomios, tendrá a dos pilotos de Cutral Co luchando por el podio. Se trata de ANGELONI Lautaro y ÁVILA Matías, ambos al mando de un Ford Fiesta.

La Clase A7 presenta una fuerte delegación de Cutral Co, con tres inscriptos. Participan FRANCO Daniel Seat Ibiza, TIERI Jeremías Vw Polo y CASTILLO Aníbal Renault 18. En esta misma categoría, SOSA Daniel Vw Polo defiende los colores de Plaza Huincul.

En la competitiva Clase N1, Plaza Huincul cuenta con la participación de OCHOA Nicolás Vw Gol. Cutral Co aporta dos nombres: CRIBAN Claudio Fiat Regatta y ELFI Patricio Fiat Regatta.

La Clase N2 es donde Cutral Co demuestra una de sus mayores concentraciones de pilotos, sumando tres representantes: BASILE Sergio Ford Ka Viral, BUSTOS Claudio Ka Kinetic y WIRCALEO Orlando Nissan March. No hay pilotos de Plaza Huincul en esta división.

Finalmente, en la Clase N2L (una división que incluye 9 inscriptos), el piloto BAJENETA Carlos, a bordo de un Ford Ka Viral, competirá en representación de Plaza Huincul.