Plaza Huincul lanzó un nuevo taller de confección de pantalones

El curso está destinado a personas que ya poseen conocimientos básicos en el uso de la máquina de coser

Plaza Huincul, a través del programa “Diseño en Movimiento”, continúa fortaleciendo las propuestas de capacitación textil con un nuevo taller de confección de pantalones que se dictará en el barrio Suyai.

La capacitación estará a cargo de la profesora Verónica Catricura y se desarrollará los miércoles de 9:00 a 11:30 horas. El curso está destinado a personas que ya poseen conocimientos básicos en el uso de la máquina de coser, dado que el principal requisito para inscribirse es saber utilizarla.

El objetivo del taller es brindar herramientas prácticas para la confección de prendas, impulsando el aprendizaje y la posibilidad de generar emprendimientos locales dentro del rubro textil.

Las inscripciones se realizan a través de WhatsApp al 299 512 6205.