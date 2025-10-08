Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció que hoy la temperatura máxima podrá llegar a los 28° Centígrados.
La mínima será de 16° hacia la noche. El cielo estará durante el día parcialmente nublado y para la noche se cubrirá.
En cuanto al viento será del oeste a 27 kilómetros con ráfagas de 46, a lo largo del día. Para la noche se mantendrá el mismo cuadrante aunque aumentará a 38 kilómetros con ráfagas de 59 kilómetros.
Para el jueves, el cielo estará cubierto y se anuncia una mínima 9° y la máxima de 26°.