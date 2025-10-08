En el CPEM N° 58 de Plaza Huincul no habrá clases este jueves

En el CPEM N° 58 de Plaza Huincul se lleva adelante el arreglo y la revisión del sistema de calefacción del edificio al igual que el nicho.
Por estas tareas se resolvió que este miércoles no hubiera clases mientras la cuadrilla llevaba adelante los trabajos.
A última hora de esta tarde, se había finalizado con la tarea aunque se aguardó la habilitación oficial para que se pueda retomar las actividades. Teniendo en cuenta la hora, se resolvió desde el equipo directivo y la supervisión de nivel mantener la suspensión para el jueves, al menos en el turno mañana.
Se informaá en el transcurso de la jornada qué decisión se adoptará para el turno tarde.