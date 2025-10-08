El Lof Xem Kimun realizará un encuentro comunitario en Cutral Co

Con el propósito de reivindicar el último día de libertad de los pueblos de América.

El próximo sábado 11 de octubre, a partir de las 13:30 horas, el Lof Xem Kimun llevará adelante el encuentro “Filli Dei Sur” en su espacio comunitario de Cutral Co, con el propósito de reivindicar el último día de libertad de los pueblos de América.

La jornada propone un espacio de diálogo y reflexión sobre las historias, la identidad cultural, el idioma y la continuidad de las comunidades originarias, en el marco de una fecha significativa que busca recordar y poner en valor las raíces ancestrales de los pueblos que habitaron el continente antes de la colonización.

Bajo la consigna “¡No más racismo ni discriminación!”, la convocatoria invita a la comunidad a participar de un encuentro abierto, compartiendo alrededor del fuego. Desde la organización se sugiere llevar agua, equipo de mate, harina, grasa o algún alimento para compartir.

El evento se enmarca en las actividades de reivindicación y fortalecimiento cultural que el Lof Xem Kimun impulsa en la región, promoviendo el respeto, la memoria y el reconocimiento de las comunidades mapuche-tehuelche como parte esencial de la identidad patagónica.