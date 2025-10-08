Digitalizando Experiencias: Copelco invita a capacitación tecnológica para adultos

La UTN, en conjunto con Copelco, lanza un programa de capacitación tecnológica destinado a adultos, con el objetivo de fomentar el uso seguro y responsable de las herramientas digitales.
El curso, denominado “Digitalizando Experiencias”, consta de 9 encuentros de 2 horas cada uno, y abordará contenidos esenciales como:
- Manejo básico de dispositivos móviles y computadoras.
- Navegación segura en internet y prevención de ciberdelitos.
- Compras online y uso responsable de plataformas digitales.
- Realización de trámites virtuales, turnos y gestión de redes.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan a través del Canal de Difusión Copelco. Los interesados deberán suscribirse al canal y escribir al 2994 68-8030, pasos que serán verificados para confirmar la reserva del lugar.
Esta iniciativa busca acercar a los adultos al mundo digital, fortaleciendo sus conocimientos tecnológicos y promoviendo un uso seguro y eficiente de internet y las herramientas digitales.