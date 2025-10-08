Cutral Co: balearon a un policía y hay dos personas demoradas después del robo

Entraron a robar en un comercio, golpearon a una empleada y huyeron con la caja registradora.

Información actualizada:

Después del robo a un supermercado de Mosconi y 13 de Diciembre, una pareja conformada por un hombre de 23 y la mujer de 19 fueron demoradas en el intento de huir con la caja registradora.

“La mujer, amenazó a la cajera (del supermercado) y la golpeó en la cabeza con la culata del arma. Le provocó un pequeño sangrado. Sacó plata de una caja registradora y como no pudo abrir la otra se la llevó”, explicó ante la consulta de este medio el comisario mayor Güento.

La mujer le entregó el arma a su acompañante y huyeron. Ante el llamado a la Policía, un grupo de efectivos logró demorarlos en inmediaciones a San Luis y 22 de Octubre. A la joven en la calle y al hombre ya cerca de la vivienda en el barrio Belgrano.

“El hombre alcanzó a ingresar al patio de la casa. Cuando llegó el personal policial se escucharon cuatro detonaciones y una de ellas impacta en la pierna derecha (a la altura del muslo) a un cabo primero del Comando Radioeléctrico”, describió.

La bala le interesó la pierna y salió. Por fortuna no le afectó ninguna arteria y fue derivado al hospital de inmediato, donde permanece internado. Sin que exista riesgo de vida.

La registradora fue recuperada aunque el arma de fuego no fue secuestrada todavía. La vivienda sigue consignada y a la espera de la orden que permita el ingreso.

Más temprano

Esta mañana, alrededor de las 11:10 un efectivo policial recibió un disparo aunque no corre peligro de vida. El hecho se registró antes del mediodía de hoy en inmediaciones al barrio General Belgrano de Cutral Co.

El uniformado fue derivado hasta la guardia del hospital local, en primer término, para evaluar su condición y luego se establecerá si permanecerá allí o en otra institución médica.

De fuentes cercanas a la investigación se estableció que hubo dos personas demoradas y se averigua su participación en el hecho. El incidente ocurrió en la calle Ejército Argentino, muy cerca del barrio General Belgrano -ex450 Viviendas- de Cutral Co.