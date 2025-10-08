Condenado a tres años de prisión efectiva por robos en Cutral Co y Plaza Huincul

Se alcanzó después de un acuerdo pleno. Empezó a cumplir la condena de inmediato.

En una audiencia que se hizo ayer un hombre reconoció haber sido el autor de tres hechos delictivos. En el acuerdo pleno que se alcanzó fue homologado por el juez de Garantías Maximiliano Bagnat. El acusado empezó a cumplir la pena de manera inmediata.

De acuerdo a lo que se informó, Exequiel Julián Alarcón reconoció ser el autor de robos y recibió la condena.

En la audiencia de ayer, el funcionario de la fiscalía Matías Alonso presentó ante el juez Bagnat la salida alternativa al juicio al que arribó con la defensa del acusado.

Se contempló la declaración de responsabilidad por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, daño y robo agravado por el uso de arma de fuego -dos hechos- en calidad de autor y en concurso real.

Alonso explicó que teniendo en cuenta los antecedentes penales registrados, los hechos investigados, la escalas penales atribuidas, las partes consideraron justo y proporcional que Alarcón sea condenado a la pena de tres tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

Cuáles fueron los hechos

El primero ocurrió el 13 de marzo de este año, a las 20:55 aproximadamente, en un domicilio ubicado en un barrio de la ciudad de Cutral Co.

El imputado fue en busca de un varón quien no se encontraba en el lugar, sacó un arma y le manifestó a las mujeres que se encontraban en la vivienda dichos intimidatorios, entre ellos les dijo que “iba a quemar la vivienda con ellas adentro”, dichos que causaron temor a las víctimas.

Luego sacó un encendedor y provocó un foco de incendio en una habitación y se retiró. Posteriormente fue detenido a 50 metros por un móvil policial que pasaba por el lugar, y procedió al secuestro del arma de fuego calibre 32 con seis cartuchos, que portaba el imputado sin la debida autorización legal.

Se le atribuyó además que el 4 de julio de 2025, a las 20:20, en un local comercial ubicado en la ciudad de Plaza Huincul.

El imputado ingresó al comercio, y luego le exhibió a la empleada un arma de fuego. Abrió la caja registradora y se llevó $60.000 aproximadamente, y también una botella de bebida alcohólica.

Dos días después, aproximadamente a las 21 en otro local comercial ubicado en Cutral Co, Exequiel Julián Alarcón ingresó al lugar, acompañado de otra persona quien se quedó aguardando en el sector de ingreso.

Se acercó al mostrador, extrajo un arma de fuego y le exigió al dueño la entrega de una botella de whisky y luego se retiraron del lugar.