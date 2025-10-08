Carta de lectores: Docentes en Neuquén, salarios de hambre y dirigentes ausentes

Lectora opina sobre la situación de los docentes en Neuquén

En septiembre de 2025 los docentes neuquinos seguimos cobrando salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica en ciudades como Cutral-Có y Plaza Huincul, donde la estructura de costos de la región está muy alineada con los ingresos que genera la actividad petrolera.

La inflación avanza sin freno y el costo de vida sube cada semana, mientras nuestros recibos muestran sueldos cada vez más pulverizados.

A esto se suma un sistema de presentismo injusto, que no todos percibimos y que debería incorporarse al básico de manera inmediata. No puede ser que parte de nuestro salario dependa de un “premio” arbitrario en lugar de ser reconocido como lo que realmente es: un derecho.

Lo más indignante es la distancia abismal entre nuestra realidad y la de quienes deberían representarnos: los vocales gremiales cobran 8 millones de pesos mensuales, cifras que los alejan completamente de los problemas que vivimos en las aulas. ¿Cómo pueden ponerse en nuestros zapatos si ni siquiera comparten nuestras condiciones de vida?

Mientras tanto, la conducción de ATEN TEP sigue sin convocar a asambleas ni exige una nueva mesa de negociación salarial ya. El silencio y la inacción favorecen al gobierno, pero condenan a los docentes que, día a día, sostenemos la educación con sueldos que no alcanzan ni para lo más básico.

Desde la Agrupación Fucsia en ATEN sostenemos que es urgente organizarnos desde las bases, recuperar el gremio para los trabajadores y pelear por un salario digno, con aumentos atados a la inflación real, y por la incorporación del presentismo al básico. Mientras el gobierno nacional y el provincial nos siguen hundiendo no podemos seguir esperando a dirigentes que ya no nos representan: la docencia neuquina tiene que hacerse escuchar.

Por eso este 8/10 tenemos que exigir que convoquen a asambleas en toda la provincia y el 14/10 ir TODXS al PARO NACIONAL para defender nuestros derechos.

Sandoval Paola 28.614.905