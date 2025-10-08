Así pasó la cuarta fecha del Torneo Interclubes en Cutral Co

Con un partido suspendido por el clima del domingo

Cutral Co fue el epicentro de la acción hockística este pasado domingo, 5 de octubre, cuando se disputó la 4ª Fecha del Torneo de Hockey Interclubes. La jornada estuvo marcada por la implacable performance del Club Alianza y una suspensión climática que dejó un resultado pendiente en la tarde.

Los resultados de la fecha reafirman el liderazgo de Alianza, mientras que la pelea por el segundo puesto entre Palin y Club Esperanza se mantiene más caliente que nunca de cara al cierre de la Primera Fase.

El Club Alianza tuvo una jornada perfecta, consolidándose como el indiscutible líder de la tabla de posiciones. El equipo comenzó el día a las 9:30 horas con un triunfo claro ante Huincul Hockey Club, al que venció por 3 a 0. No conformes con ese resultado, Alianza protagonizó la goleada del día en el segundo turno, cuando a las 12:10 horas aplastó a Reserva con un contundente 7 a 0.

Gracias a esta doble victoria, Alianza se dispara en la cima de la Clasificación de la 1º Fase, sumando 15 puntos en 6 partidos jugados. Lideran no solo en puntos (5 victorias y 1 derrota), sino también en diferencia de goles (+23), habiendo anotado 24 tantos y recibido solo 1.

La mañana también vio un duelo crucial entre Club Esperanza y Palin a las 10:50 horas. Club Esperanza logró imponerse en un vibrante encuentro con un marcador final de 5 a 3 sobre Palin.

Esta victoria fue fundamental para Esperanza, que alcanzó los 12 puntos en 5 juegos, igualando la cantidad de puntos de Palin (quien tiene 12 puntos en 6 juegos). Esperanza ostenta además una efectividad del 80% y una diferencia de goles de +6.

El cierre de la 4ª Fecha estuvo teñido por el clima. El partido programado para las 13:30 horas entre Club Esperanza y Huincul Hockey Club debió ser postergado por tormenta eléctrica.

Al momento de la suspensión, debido a la presencia de rayos y caída de granizo, el marcador favorecía ampliamente a Club Esperanza por 5 a 0. El encuentro se detuvo exactamente a los 12 minutos del tercer cuarto.

La organización informó que la continuidad de este partido (los restantes 3 minutos del tercer cuarto y el último cuarto) se realizará en la próxima fecha, quedando el resultado de 5 a 0 para Club Esperanza como marcador momentáneo hasta ese tiempo.