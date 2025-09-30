Suspendieron las clases por inseguridad este martes en la primaria N° 143 de Cutral Co

En la escuela primaria N° 143 este martes no habrá clases en ninguno de los dos turnos. Así lo informó el equipo directivo en un comunicado y la razón es que ayer hubo disparos en el playón lindero al edificio escolar.

Según se señala en la comunicación, el motivo es que ayer alrededor de las 17:40 “horario en el que se retiran estudiantes y docentes de la institución, desconocidos efectuaron disparos en el playón lindero a la escuela”.

El equipo de conducción del establecimiento acotó que consideran necesario “suspender las actividades escolares en el día de mañana (por hoy) 30 /09/ en ambos turnos”.