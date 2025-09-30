Sin actividad hasta nuevo aviso en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul

Este martes, como cada semana, estaba prevista la sesión ordinaria en el Concejo Deliberante huinculense. Sin embargo, se informó que la actividad está suspendida y hasta nuevo aviso.

Los desperfectos observados en los sistemas de electricidad y de gas obligaron a tomar la decisión de suspender la labor hasta tanto se resuelvan y permitan una actividad sin riesgos.

Hay que recordar que ayer se registró un desperfecto eléctrico que obligó a llamar a los bomberos voluntarios de la Central 17 de Plaza Huincul y controlar el principio de incendio que se originó.

Por el momento no se indicó hasta cuando habrá inactividad y si es posible que la sesión se traslade a otro edificio para garantizar el funcionamiento legislativo.