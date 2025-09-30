¿Quiénes son los que luchan por la Copa de Campeones en el Rally Neuquino?

Luego de su paso por Picún Leufú, el Rally Neuquino tuvo el cierre de la fase regular de su campeonato y ya se conocen quienes son los que pelearán en las últimas fechas para campeonar en cada categoría.

En total son 40 los pilotos que se encuentran en condiciones de lograr el campeonato y se dividen en las 7 categorías con la que cuenta el Rally Neuquino.

En la Clase A6 Mario Villanueva (h), 16 puntos; Miguel Carbonell y Daniel Llanos, 6. Sin puntos comienzan David Abril, Gustavo Rojas, Mario Villanueva (p), Luis Angeloni, Jonatan Bastidas y Sergio Pranzoni.

RC5: Pedro Skruta y Adrián Altamirano, 14 puntos; Lautaro Angeloni y Luis Beltrán, 2. Eduardo Schneider (0).

N2: Claudio Bustos, 12 puntos; Orlando Wircaleo, 10; Agustín Pérez, Marcelo Martínez, Matías del Barba, 2. Sin puntos, Pablo Pranzoni, Lucas Luqui, Santiago Bavastro, Facundo Galvagni, Maximiliano Fuentes.

N2L: Daniel Turletti, 16 puntos; Mauro Rojas, 8; Miguel Huenulao 4 y Pablo Lattanzio (0).

A7: Jeremías Tieri, 18 puntos; Leandro Paulovich, 6; Manuel Castro, 2.

A5: Nicolás González, 16 puntos; Pablo Correa, 8; Marcos Rosas, 6.

N1: Claudio Cribán y Luciano Zurita, 12 puntos; Nicolás Ochoa, 6; Matías Nimo, 2. Sin puntos, Maximiliano Millapi y Lucas Matto.