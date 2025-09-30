Qué anuncia el pronóstico para el último día de septiembre en Cutral Co y Plaza Huincul

Septiembre se despide con una jornada que tendrá el cielo mayormente despejado.

La temperatura mínima para hoy será de 1° Centígrados hacia la noche y la máxima de 22°, según informó la Autoridad Interjusirdiccional de Cuencas, AIC.

El cielo estará mayormente despejado durante todo el día.

El viento se presentará del noroeste a 15 kilómetros con ráfagas de 21 kilómetros del sector noroeste y para la noche, rotará al sudeste a 14 kilómetros con ráfags del mismo sector.

Para el miércoles la mínima se ubicará en los 4° y la máxima en 25° Centígrados.