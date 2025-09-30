Plaza Huincul: se realizó la muestra primaveral de talleres culturales

El pasado viernes, la dirección de Cultura de la Municipalidad de Plaza Huincul llevó a cabo la Muestra Primaveral de Talleres Culturales, con el objetivo de brindar a los estudiantes un espacio para exhibir los aprendizajes y producciones desarrolladas a lo largo del año.

El intendente Claudio Larraza estuvo presente en la jornada, acompañando a los talleristas y alumnos, y participando de las diferentes presentaciones.

Durante el evento, se pudieron disfrutar las presentaciones de los talleres de Danzas Árabes, Murga, Canto y Guitarra, Piano, Danzaterapia, Dibujo, Percusión, Tango y Folklore para niños, mostrando la diversidad artística que se trabaja desde la Dirección de Cultura.

La iniciativa forma parte del programa anual de talleres culturales y constituye un espacio de encuentro y reconocimiento para los estudiantes y docentes, anticipando el cierre de las actividades del año.