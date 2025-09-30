Mañana abre la inscripción para postulantes a ingresar al Colegio Tecnológico en Cutral Co

Desde la UTN Facultad Regional del Neuquén se informó que del 1 al 17 de octubre estarán abiertas las inscripciones para rendir el examen de ingreso 2026.

Se recordó a las familias que las y los interesados en rendirlo tienen que completar el formulario de inscripción: https://forms.gle/X8HARUCCy9hCsBWv5

En esta ocasión, se recordó que el ingreso de postulantes al ciclo lectivo 2026 se organizará de manera diferenciada por domicilio. Para ello habrá 53 ingresantes domiciliados en Cutral Co y 22 ingresantes domiciliados en Plaza Huincul.

Por otra parte, se informó que al momento de la inscripción, los aspirantes deberán optar por la localidad correspondiente a su domicilio. Es requisito presentar una Declaración Jurada ante el Juzgado de Paz, junto con la documentación requerida.

El formulario de Declaración Jurada debe descargarse e imprimirse desde el sitio oficial de la Facultad: www.frn.utn.edu.ar/index.php/colegio-tecnologico-utn/

Por otra parte, para inscribirse en el listado de Cutral Co, las y los postulantes deberán acreditar un año o más de domicilio legal inmediato y continuo en Cutral Co o Plaza Huincul (con DNI).

En caso de no cumplir con este requisito, podrán acreditarlo por otros medios de prueba establecidos en la Declaración Jurada.

Asimismo, se convoca a los padres de los postulantes a una reunión informativa que tendrá lugar el martes 21 de octubre de 2025 a las 9:30 horas en la sede central de la UTN (en el barrio Uno de Plaza Huincul).

En cuanto al examen se indicó que será de manera presencial el viernes 31 de octubre de 2025 a las 8:30 horas en la sede central, en avenida Pedro Rotter sin número, en el barrio Uno de Plaza Huincul. La evaluación consistirá únicamente en contenidos de Matemática.

Finalmente, se solicitó a todos los inscriptos completar de manera precisa la información requerida para formalizar su inscripción y garantizar la correcta participación en el examen.

Para acceder a más información, se puede ingresar al siguiente link: ww.frn.utn.edu.ar/index.php/colegio-tecnologico-utn/

Y la otra vía de contacto es: colegiotecnico@frn.utn.edu.ar