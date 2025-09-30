Bodega Cutral Co fue parte del Salón del Vino que agotó sus entradas

Con una gran convocatoria de público, el fin de semana se realizó la Salón del Vino de Neuquén capital. El evento se montó en una de las globas que se había instalado en el Parque Central para albergar la Feria del Libro y, apenas unos días después, mostró una imagen renovada con dos noches que celebraron la producción vitivinícola de la región.

En total, el espacio congregó a diez bodegas de Neuquén y Río Negro, que aprovecharon la oportunidad para consolidar su liderazgo en el rubro o, en el caso de los establecimientos boutique o familiares, ganar mayor repercusión entre los fanáticos del vino, que se reunieron para degustar las diferentes cepas.

Una de esas diez bodegas fue la de Cutral Co cuyo stand estuvo muy concurrido. Se difundió así las variedades que se cultivan y procesan en esta localidad.

Desde la organización destacaron el éxito de la convocatoria. Las dos jornadas tuvieron todas las entradas agotadas y, por las limitaciones del espacio, muchos fanáticos de los vinos se quedaron afuera. Por eso, ya planifican repetir la actividad en el corto plazo, para convertir el Salón del Vino en un punto de encuentro de rutina para los paladares más exigentes de la ciudad.