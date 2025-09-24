Ya se sabe cuándo pagarán a los agentes provinciales de Neuquén

Desde el gobierno neuquieno se anunció la fecha de pago de los haberes de septiembre a los trabajadores de la administración pública neuquina: será el martes 30.

Se indicó que el pago se hará once días después de haber abonado la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo correspondiente a 2025.

Se indicó que ese día, tal como acostumbra la actual gestión de gobierno, estarán depositados los haberes para la totalidad de los agentes del Estado y el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), es decir jubilados, pensionados y retirados.

Los haberes serán depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, el pago de sueldos a la administración provincial se realiza antes de que culmine el mes y para la totalidad de los agentes del Estado.