Recomiendan circular con precaución en el centro de Cutral Co por mantenimiento

Desde la secretaría de Control Urbano, a través de la Dirección de Tránsito, se informa que este miércoles hasta las 17 permanecerán cortadas al tránsito vehicular las siguientes intersecciones:

▪️Tucumán y Avenida del Trabajo.

▪️ San Martín y Roca.

▪️ Avenida Carlos H. Rodríguez (en sentido oeste – este).

▪️ Avenida Carlos H. Rodríguez y Avenida del Trabajo.

Se indicó que la empresa CN Sapag debe realizar tareas de mantenimiento en las arterias céntricas.

Es por esta razón que se solicitó a los vecinos circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito.