Provincia anunció beneficios fiscales para empresas hidrocarburíferas

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la mesa de trabajo junto a ministros, intendentes, empresas y sindicatos. Anunció medidas fiscales que beneficiarán al sector, solo si a cambio, reincorporan a los trabajadores despedidos y se comprometen a no dejar “gente en la calle”.

Neuquén presentó ayer el Programa de Reactivación Hidrocarburífera, una iniciativa destinada a sostener la producción de yacimientos convencionales, preservar el empleo y garantizar la contratación de empresas locales.

El encuentro, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, reunió a intendentes, representantes sindicales y del sector empresario, quienes firmaron un compromiso para conformar una mesa de trabajo que permita implementar acciones concretas para la reactivación del convencional en la provincia.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, respaldó la propuesta, pero subrayó la urgencia de reincorporar a los despedidos: “Hoy son muchos los compañeros que quedaron en la calle. Si los riesgos los asumen las empresas y no los trabajadores, esto puede salir bien. Queremos paz social, seguridad y trabajo”.