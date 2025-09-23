La María Tejeda de Lastra saluda en el día de las bibliotecas populares

Desde la biblioteca María Elena Tejeda de Lastra, del barrio Parque Oeste de Cutral Co brindó un saludo a las instituciones colegas de la ciudad en el día de las Bibliotecas Populares Argentinas.

Esta entidad funciona en la calle Nahuel Huapi N° 110 de esta ciudad.

Desde la institución se indicó que en 1990, por el Decreto Nº 1.935, se estableció el 23 de septiembre como Día de las Bibliotecas Populares, en recuerdo del día de promulgación de la Ley Nº 419 en el año 1870.

Se recordó que en julio de 1870, el presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento y su ministro de Instrucción, el doctor Nicolás Avellaneda, enviaron al Congreso de la Nación el proyecto de creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.



El 23 de septiembre de 1870 se sancionó la Ley Nº 419, que creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares para que fuera la responsable del fomento, la inspección y la inversión de los fondos destinados a las bibliotecas populares a establecerse bajo su amparo como asociaciones de particulares, en ciudades, villas y demás centros de población de la República.