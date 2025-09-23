Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que para hoy la temperatura máxima será de 13° Centígrados y la mínima será de 7°.

El viento se presentará del sector noreste a 23 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad durante el día. Hacia la noche, se mantendrá del mismo cuadrante y se incrementará a 30 kilómetros con ráfagas de 43.

El cielo estará cubierto a lo largo de todo el día.

Para el miércoles se advierte un aumento de la temperatura máxima que podrá llegar a los 19° Centígrados y la mínima de 11°.