La comunidad católica se prepara para honrar a la virgen del Rosario de San Nicolás en Cutral Co

La comunidad religiosa católica que integran las parroquias Santa Teresita de Plaza Huincul y San Juan Bosco de Cutral Co anuncian las actividades para celebrar a la virgen del Rosario de San Nicolás.

Este martes comenzó la novena desde las 18:15 y continuará a esa hora en el templo parroquial situado en Roca y Alberdi de Cutral Co.

Para la procesión se informó que el día será el jueves 25, a partir de las 16. El punto de encuentro es el municipio de Plaza Huincul.

Desde allí comenzará la procesión que tendrá un amplio recorrido por las diversas calles de ambas ciudades. El punto de finalización será la parroquia San Juan Bosco de Cutral Co.



