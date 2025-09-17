Invitan a taller de pastelería para niños en la sede Soufal de Plaza Huincul

En la sede del barrio Soufal, ubicada en avenida San Martín 629 de Plaza Huincul, se pondrá en marcha una capacitación de pastelería destinada a niñas y niños de entre 7 y 10 años.

La propuesta contempla la conformación de dos grupos reducidos de 12 participantes cada uno, con el objetivo de brindar un espacio de aprendizaje práctico y creativo. El primer grupo tendrá clases los días lunes, mientras que el segundo lo hará los miércoles, ambos en el horario de 9:30 a 12:00 horas.

Desde la organización se informó que los ingredientes y elementos de trabajo estarán a cargo de los niños, con el fin de que cada uno pueda desarrollar sus propias recetas y experiencias en la cocina.

Las familias interesadas en inscribir a sus hijos pueden comunicarse al teléfono 299-6030033 para solicitar más información o reservar un lugar.