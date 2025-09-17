Figueroa inauguró el nuevo edificio del jardín N° 35 en Cutral Co

¿Quién tiene jardín nuevo? Preguntó el gobernador Rolando Figueroa a las niñas y niños del N°35 que se impacientaban en la inauguración del edificio propio. Las flamantes instalaciones están en el barrio Zani y permitirá recibir a nenas y nenes de esa barriada, de Parque Este, Colonia 2 de Abril.

“Estamos fortaleciendo el primer eslabón en la carrera educativa”, dijo el gobernador Figueroa. Detalló la importancia que su administración le vuelca a la educación y la necesidad de sostenerla.

Describió que el crecimiento vegetativo de la pirámide en Neuquén se estancó en las infancias. Sin embargo, consideró que es una oportunidad para fortalecer los edificios e instalaciones. Figueroa dijo que también es muy importante todo lo que viene, como el programa de becas Gregorio Álvarez. “Ramón (Rioseco) decía que desde que era docente reclamaban edificios y este jardín y ahí está la importancia de las inversiones”, dijo.

Recordó que en Cutral Co el municipio financió una escuela técnica. “La importancia de la mirada que hay que tener”, subrayó. E hizo referencia a la universidad pública y la marcha de esta tarde. Antes, la ministra de Educación, Soledad Martínez, describió cómo estaban estos edificios cuando llegaron al gobierno. Y resaltó la implementación de duplas educativas. La comitiva luego se trasladó hasta el jardín N° 85 que está sobre la calle Sarmiento y Rivadavia.

En ese lugar se hizo un recorrido, pero no hubo discursos. Los dos edificios para las infancias fueron proyectados con fondos nacionales que debieron luego renegociar la administración provincial para concluirlos.