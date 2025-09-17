Figueroa apoyó la marcha universitaria: “la universidad pública nos otorga oportunidades”

En una jornada en la que se desarrolla la marcha nacional en defensa de la universidad pública, el gobernador Rolando Figueroa resaltó hoy la importancia de la educación pública y su defensa.

Anheló que sean muchas las personas que hoy puedan concurrir a la movilización que en diferentes puntos del país se realizará -en el caso de Plaza Huincul es en la sede central de la UTN -FRN- a partir de las 17- porque la formación universitaria pública otorga oportunidades “fundamentalmente a quienes no las tenemos”, apuntó.

“Hoy desde Neuquén se escuche bien fuerte el grito que los neuquinos valoramos la universidad pública y la educación pública”, sostuvo. El gobernador Figueroa estuvo hoy en la comarca petrolera y en los actos en los que habló hizo referencia a la marcha nacional.

Una misma postura plantearon los intendentes: el huinculense Claudio Larraza y el cutralquense Ramón Rioseco.