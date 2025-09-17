Figueroa anunció la construcción de una nueva EPET en Cutral Co

Como estaba previsto, el gobernador Rolando Figueroa cumplió con una nutrida agenda en la región Comarca Petrolera.

Brindó un discurso en el inicio de la jornada NetZero y luego inauguró dos jardines. En el proceso, anunció que se construirá una EPET para Cutral Co y agradeció especialmente al diputado provincial Juan Sepúlveda (presente en el acto) por la gestión realizada.

Figueroa dijo que se construen 60 mil metros cuadrados nuevos de escuelas técnicas, muchas ellas ampliaciones y nuevas EPET que se distribuyen en toda la provincia.

Pero no se había anunciado, hasta ahora, una para Cutral Co. El municipio inauguró el año pasado un Colegio Técnico Preuniversitario que está bajo la órbita de la Universidad Tecnológica Nacional, UTN. Y con ese edificio, hay dos escuelas técnicas en la ciudad, ya que la restante y única provincial es la EPET 1.

Figueroa anunció que ello se modificaría porque en 2026 la provincia iniciará el proceso de construcción de una nueva EPET.