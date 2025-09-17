Entregaron notebooks a estudiantes en Plaza Huincul

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, acompañó hoy al gobernador Rolando Figueroa, en la entrega de 67 notebooks a estudiantes del nivel superior que forman parte del Plan Provincial Redistribuir Oportunidades – Becas Gregorio Álvarez.

La distribución estuvo a cargo del equipo de la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación provincial.

El programa busca garantizar la equidad educativa, fomentar la permanencia de los jóvenes en el sistema y favorecer la inclusión de quienes corren riesgo de interrumpir sus estudios.

Además, promueve la capacitación laboral y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.

Durante el acto, Larraza destacó la importancia de estas iniciativas para el crecimiento académico de la juventud y señaló que constituyen un incentivo clave para reducir la deserción escolar asociada a la falta de recursos.

Subrayó que la educación ocupa un lugar prioritario en su gestión y agradeció el constante acompañamiento del gobierno provincial, que se traduce en políticas conjuntas en beneficio de la comunidad.

Por su parte, el gobernador Figueroa remarcó la centralidad de la educación y la capacitación en la gestión provincial, y destacó que el programa permite el acceso a recursos fundamentales para asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

“Con un Estado presente y eficiente, se igualan las líneas de partida para que todos tengan la posibilidad de educarse”, afirmó.

En tanto, la ministra de Educación, Soledad Martínez, calificó a las Becas Gregorio Álvarez como el “verdadero círculo virtuoso de la provincia de Neuquén”, destacando su carácter integral y la articulación con el sector privado, público y organizaciones como la Fundación Conciencia.

Resaltó también que, además del apoyo económico, la entrega de computadoras es clave para garantizar el acceso a la educación.