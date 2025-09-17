El hospital zonal avanza en la gestión de residuos electrónicos

El Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático del hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul, junto a la dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Plaza Huincul y los sectores Patrimoniales y Maestranza del hospital, llevó adelante la segunda etapa del relevamiento y disposición final de los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados en la institución.

Este proceso forma parte de un programa de cuatro etapas que tiene como objetivo garantizar la correcta gestión de estos residuos y reducir su impacto ambiental.

Desde la institución destacaron la participación activa de todo el equipo, especialmente de Matías Herrera, director de Medio Ambiente, y su equipo; del sector Maestranza; y de la jefa de Patrimoniales del hospital, quienes colaboraron para que esta segunda etapa se realizara con éxito.