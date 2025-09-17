Atraparon al sospechoso del femicidio de la neuquina Jessica Scarioni

Esta tarde, se concretó un procedimiento en el que se logró la detención de Luis Espinoza, el sospechoso del femicidio de Jessica Scarioni que ocurrió el fin de semana en Neuquén.

Desde entonces era intensamente buscado por la Policía. El hombre fue hallado en Senillosa en un procedimiento ordenado por la fiscal Lucrecia Sola.

Luis Alberto Espinoza fue trasladado a una dependencia policial y luego se le formularán cargos. El hombre era intensamente buscado esde el domingo cuando se tomó conocimiento de la muerte de Jessica.

Espinoza se ocultaba en Senillosa y hasta allí llegó la Policía, a partir de una investigación que se obtuvo con los primeros datos de testigos.

Desde la Policía se informó oficialmente que recién mañana se brindarán mayores detalles de la aprehensión.

La víctima fue encontrada muerta en una casilla del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza con una herida provocada por un arma de fuego. Así lo confirmó la autopsia que luego se le realizó. Desde un principio se posaron las miradas en su pareja sobre quien pesban denuncias por violencia de género.