Alumnos de primer grado de la escuela N° 119 visitó Cabaña Peleko

Ayer martes, los alumnos de primer grado de la escuela N° 119 de Cutral Co, turno mañana, realizaron una visita educativa a Cabaña Peleko. Los estudiantes estuvieron acompañados por su maestra y directivos del establecimiento.

Durante el recorrido, los chicos pudieron conocer de cerca a los animales de la cabaña y aprender sobre su cuidado y características. La actividad contó además con la colaboración de las Amazonas, quienes acompañaron a los estudiantes y ayudaron a enriquecer la experiencia educativa.

Desde la cabaña destacaron la importancia de estas visitas como herramientas de aprendizaje vivencial, que permiten a los niños interactuar con la naturaleza y los animales de manera segura y didáctica.