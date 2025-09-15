En Parque Oeste están de estreno: tienen cancha de césped sintético

Desde hoy quedó inaugurada la cancha de fútbol de césped sintético para uso recreativo en el barrio Parque Oeste de Cutral Co.

El nuevo espacio permitirá que niñas, niños y adolescente de la barriada disfruten de la actividad deportiva.

El intendente Ramón Rioseco destacó que “trabajar para la educación, el deporte, la cultura es un compromiso de todos”. Señaló que el hecho de trabajar en cada barrio de la ciudad para brindar contención en momentos tan difíciles, como los actuales es necesario hacerlo en conjunto.

“Es un orgullo seguir trabajando. Inauguraremos otra cancha de césped sintético en el barrio Aeroparque y así seguiremos desarrollando la infraestructura de la comunidad”, subrayó. “Construir una ciudad con espacios deportivos es responsabilidad de todos. A disfrutarlo y a cuidarlo”, concluyó Rioseco.

“Es una alegría y una satisfacción para el barrio crear espacios deportivos para contener a las infancias y la juventud. Es el papel principal de hoy. Estamos más que agradecidos con toda la gente que llevó adelante este proyecto”, dijo la presidenta del barrio Marité Almendra.

La dirigente barrial explicó que a poco de terminar este año, se les hará espacio a vecinos y a grupos que quieran jugar y usasr la cancha. A la vez, el año próximo se pensará y proyectará actividades para seguir adelante.