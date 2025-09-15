Carrefour confirma inversiones en Argentina

Las negociaciones de venta que la compañía de capitales franceses lleva adelante para vender sus activos, sigue en marcha. Sin embargo, la decisión de mantener las sucursales denominadas Express sigue entre sus intereses.

Al menos así lo describen los medios especializados en el tema. Se mencionó que adquirió la cadena Súper A, con más de veinte autoservicios en Mendoza.

Al mismo tiempo, avanza la construcción de una serie de sucursales en Patagonia. Entre ellas, la de Plaza Huincul la que se espera esté finalizada para fines de noviembre próximo. Todo hace pensar, que se trata de expandir su llegada a la región cercana al desarrollo hidrocarburífero de los no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta.

En el ámbito de los supermercados se observa que Carrefour busca desprenderse de las grandes superficies y mantener la modalidad de Express como la huinculense, que se aguarda abra sus puertas a principios de diciembre. Se recordó que se crearán 120 puestos de trabajo.