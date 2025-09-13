Victoria de Alianza frente a Patagonia por el Torneo Oficial de Lifune

El conjunto de Cutral Co se quedó con los tres puntos como local frente a un duro rival como Patagonia por 2 a 0 y sigue prendido entre los puestos de arriba.

El inicio del partido los tenia al Gallo generando aproximaciones pero sin tanto peligro, mediado el primer tiempo Alianza tuvo dos ocasiones muy caras en Alejandro Díaz pero se lució el arquero de Patagonia. A los 43 minutos del primer tiempo, la visita se quedaba con un hombre menos por la expulsión de Franco Demasi por una falta sobre Bautista Monteseirín. El primer tiempo terminaba igualado por con Patagonia con un jugador menos.

En la segunda mitad Alianza no supo aprovechar el jugador de mas y a los 11 minutos del segundo tiempo se fue expulsado Malcon Gimenez por un golpe frente a Julian Campillo en la mitad de la cancha sin pelota. Alianza mejoró con el pasar de los minutos pero el encuentro seguia igualado. A los 61 minutos, el centro de Joaquín Rickemberg cayó en la cabeza de Braian González y su remate pegaba en el travesaño y Franco Goria empujaba la pelota a la red para el 1 a 0.

El encuentro se comenzó a desvirtuar luego de varias malas decisiones del arbitro principal. El golpe fue duro para la visita que no lograba salir de su campo y Alianza manejaba la pelota. A los 70 minutos del encuentro, Alianza tuvo una gran jugada por derecha donde se encontraron Ríos y Goria y el centro del lateral derecho le llegó nuevamente a la cabeza de Braian González desviaba, el arquero sacaba el cabezado pero en el rebote Bambam anotaba el 2 a 0 final.

Alianza llega luego de una victoria a la próxima fecha frente a Petrolero que juega mañana frente a San Patricio en el Chañar.