Todo listo para el Gran Premio homenaje a José Rioseco en Cutral Co

Con pocas horas para que cierre la inscripción para la gran carrera en homenaje al ex intendente de la ciudad de Cutral Co, te comentamos todo lo que tenés que saber.

Los días 12, 13 y 14 de septiembre se disputará el homenaje a José Rioseco con la participación de corredores de Santiago del Estero, Rio Negro, Neuquén y distintas localidades.

De la carrera participarán hombres, mujeres, categoría Máster y también habrá un espacio para los infantes. En conferencia de prensa, el Presidente del Club Deportivo Cultural Municipales de Cutral Co, José Navarrete, señaló: “todos tenemos muy lindos recuerdos con José. Él hizo mucho por la actividad”.

Las inscripciones se realizan a partir del siguiente formulario, con tiempo límite para realizarlo hasta el día de mañana.

https://forms.gle/V98H5uiobfzczABn6