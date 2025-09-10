Se realizó una jornada de sensibilización en el Día de la Prevención del Suicidio en el hospital

En el marco del Día Nacional de la Prevención del Suicidio, el hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul llevó adelante una jornada de concientización destinada a la comunidad, con el objetivo de promover la salud mental y el bienestar emocional.

La actividad incluyó un stand informativo, juegos y distintas dinámicas pensadas para reflexionar sobre la prevención del suicidio y la importancia de la contención social. Participaron activamente Agentes Sanitarios, junto al equipo de Salud Mental y de Trabajo Social del hospital, quienes ofrecieron información, orientación y acompañamiento a los vecinos que se acercaron al espacio.

Además, la jornada contó con un momento cultural especial a cargo de la agrupación de folclore de adultos mayores “Marcelo Berbel”, que brindó un espectáculo de danza en el hall del hospital, generando un clima de alegría y encuentro entre trabajadores y usuarios presentes.

Desde el hospital recordaron que, ante situaciones difíciles relacionadas con consumos problemáticos o ideación suicida, pedir ayuda es un acto de fortaleza. La comunidad puede comunicarse con la línea de Salud Mental al 2995358191 para recibir asistencia profesional.