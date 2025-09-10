Se realiza el primer Clasificatorio en Plaza Huincul organizado por la Cabaña Peleko

El fin de semana del 8 y 9 de noviembre en Plaza Huincul se llevará a cabo el primer clasificatorio en el predio de la Cabaña Peleko.

La actividad comienza el día sábado con “Rienda Felipe Z Ballester” para las categorías menores hasta la categoría B. En esta disciplina se espera la participación de todas las alumnas de la cabaña.

El domingo, se realizará el “Incentivo de Oro” para las categorías menores, amateur y profesional. Habrá servicio de cantina a cargo de los padres de la escuelita.

Las inscripciones se realizan en la pagina de la Asociación Criadores Caballos Criollos (ACCC).