Plaza Huincul: abren inscripciones para examen libre en la E.P.A. N°12

La E.P.A. 12, destinada a jóvenes y adultos, abrió las inscripciones para quienes deseen completar sus estudios secundarios o obtener su certificado de educación primaria.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 15 hasta el 29 de septiembre de 2025, y el examen se realizará el 29 de octubre en la sede de la escuela, ubicada en Avenida San Martín 593, Plaza Huincul.

La propuesta está orientada a facilitar la continuidad educativa de quienes por distintas razones no pudieron completar su formación en tiempo y forma, ofreciendo una oportunidad de culminar los estudios de manera flexible a través del Examen Libre.

Los interesados pueden acercarse a la institución para obtener más información y realizar la inscripción.