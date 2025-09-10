La UTN dictará una tecnicatura universitaria en Programación

Se hizo hoy el lanzamiento de la Tecnicatura Universitaria en Programación, una carrera que dictará la facultad Regional del Neuquén de la UTN.

La formación se pone en marcha a través del acuerdo que hizo el municipio cutralquense y la casa de altos estudios para su financiamiento.

“Una tecnicatura reeditada, con lineamientos tecnológicos modernos, actualizadas y pensada para la sociedad en general y para la industria que nos viene insistiendo hace muchísimo tiempo de formar gente en ciencia de datos, por ejemplo”, dijo el decano Pablo Liscovsky.

Agregó que la robótica y la tecnología se insertan cada vez más en el manejo de los pozos petroleros. Recordó que tanto YPF como Tecpetrol tienen sistemas dispuestos en Buenos Aires desde donde controlan los pozos.

“Debemos capacitarnos, ser resilientes y adecuarnos a esos cambios. Esta tecnicatura hará hincapié en la programación, tienen IA, ciencia de datos, automatismo. Está pensada para una inserción laboral rápida”, destacó y señaló la importancia que las y los interesados puedan inscribirse y aprovechar esta formación gratuita.

A su término, el intendente Ramón Rioseco resaltó la enorme alegría de financiar una carrera terciaria, en este caso, para las y los jóvenes. El jefe comunal mencionó que la oferta se amplió desde el año pasado porque se hicieron convenios con otras universidades tanto públicas como privadas.

“Terminan siendo públicas acá porque son gratuitas para todos. Siempre decimos que esto se hace para dotar herramientas para el futuro y para la transformación social”, subrayó.

Rioseco indicó que es brindar herramientas a los sectores populares porque está orientada esta formación a aquellas personas que no pueden ir a estudiar a otro lugar ni afrontar el costo de un alquiler, por ejemplo. Destacó la importancia de la UTN que tiene en el ámbito académico. “Nuestro sueño siempre fue que el hijo de trabajador llegue a la universidad y es tener coherencia de apoyar sistemáticamente al apoyo en general de la educación”, concluyó.

La inscripción empezará el lunes y toda la información está en la página web de la UTN. El cursado que será de dos años y medio se iniciará en 2026.

La secretaria académica de la UTN -FRN Patricia González explicó que habrá un seminario de nivelación que empezará el 13 de octubre y estará destinado a fortalecer básicamente el conocimiento en el área de Matemática.

“No es obligatorio, pero es aconsejable realizarlo porque por lo general el desgranamiento en 1° año de las carreras se da por la falta de formación en Matemática. En febrero habrá otro de técnicas de estudio”, informó.

Está previsto un cupo estimativo y será a ciclo cerrado.

La página web es www.utn.frn.edu.ar tendrá un formulario con un código QR.