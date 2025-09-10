Invitan a taller de pastelería para niños en Plaza Huincul

La subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul abrió las inscripciones para un nuevo taller de pastelería destinado a niños y niñas de 7 a 10 años, con el objetivo de que los más pequeños puedan aprender técnicas básicas, desarrollar la creatividad y disfrutar de la elaboración de sus propias preparaciones dulces.

El taller cuenta con cupo limitado, por lo que las familias interesadas deben inscribir a los niños a través de un formulario digital disponible en línea. Formulario de inscripción

Además, para consultas o mayor información, se encuentra habilitado el número de WhatsApp 299 5351518.