Instalan nomencladores urbanos en el barrio Altos Del Sur de Plaza Huincul

En el barrio Altos Del Sur de Plaza Huincul comenzó la instalación de nomencladores urbanos que indican los nombres de las calles, la altura y el sentido de circulación. La iniciativa forma parte del plan de urbanización que el municipio proyecta para 2026 en este sector de la ciudad.

En esta primera etapa, los trabajos se concentran en las extensiones de las avenidas Benito Pérez, Manuel Moreno y René Favaloro. La colocación de carteles permitirá una mejor identificación de las arterias y se enmarca en un plan que contempla tres fases.

“El trabajo se hará en tres etapas. Esta será la primera y luego continuaremos en dos bloques dentro del barrio para cubrir la totalidad de las calles”, explicó Daniela Escobar, directora de Planificación, Logística y Mantenimiento Urbano de la Municipalidad de Plaza Huincul.

Desde la comisión vecinal de Altos Del Sur valoraron la colocación de los nomencladores y remarcaron que su presencia será clave para ordenar el tránsito y agilizar la circulación vehicular, tanto en el interior del barrio como en sus adyacencias.