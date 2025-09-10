El Distrito Escolar II entregó materiales para el trayecto de Soldador en el CFP N° 26

El Distrito Escolar II de Cutral Co y Plaza Huincul entregó nuevos materiales destinados a los alumnos del trayecto de Soldador, con el objetivo de fortalecer sus prácticas profesionalizantes.

Los insumos recibidos permitirán que los estudiantes puedan llevar adelante actividades de formación más completas y ajustadas a las demandas del oficio. Además, se indicó que parte de estos recursos serán utilizados para continuar con las mejoras edilicias y pedagógicas del Centro de Formación Profesional N° 26 de Cutral Co.

Desde la institución destacaron que este tipo de aportes resulta clave para consolidar la enseñanza técnica y garantizar a los jóvenes herramientas concretas que favorezcan su futura inserción laboral.