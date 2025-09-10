Cutral Co será sede de la segunda edición de Vaca Muerta Net Zero

La ciudad de Cutral Co se prepara para recibir, el próximo miércoles 17 de septiembre, la segunda edición de Vaca Muerta Net Zero, un encuentro que busca reafirmar el compromiso de Neuquén con la neutralidad de carbono y la descarbonización del sector energético.

El evento reunirá a autoridades provinciales y nacionales, operadoras hidrocarburíferas, especialistas y empresarios, quienes debatirán sobre políticas públicas, planes de acción y tecnologías que contribuyen a una producción energética más limpia, eficiente y sostenible.

La primera edición, realizada en 2024, marcó un hito en la agenda energética de la región, posicionando a Neuquén en el escenario internacional tras recibir el Climate Positive Award 2024 en la Cumbre de Carbono de las Américas.

Organizadores destacan que Vaca Muerta Net Zero se consolida como un espacio de diálogo multisectorial, donde se proyecta el futuro del yacimiento en términos de descarbonización, innovación y desarrollo sostenible.

El encuentro se llevará a cabo en el Centro Cultural “José Héctor Rioseco” de Cutral Co, en horario de 9:30 a 18:30, y la inscripción es gratuita a través del sitio web www.bit.ly/vmnetzero2025.