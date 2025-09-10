Becas Gregorio Álvarez: estudiantes neuquinos recibieron las notebooks

Diez beneficiarios de las becas Gregorio Álvarez que estudian en Buenos Aires y La Plata recibieron las notebooks.

En la entrega, el gobernador Rolando Figueroa dijo que “queremos que el desarrollo de Vaca Muerta nos deje una generación formada y preparada, para que Neuquén siga creciendo durante las próximas décadas”. La entrega de las computadoras, que se realizó en la Casa del Neuquén en Buenos Aires.

Figueroa aseguró que “en nuestra provincia impulsamos el plan de becas más importante de Latinoamérica, que incluye el seguimiento de las trayectorias de nuestros becarios y un sistema de tutorías que nos permite acompañarlos para asegurar su éxito educativo”.

Los estudiantes de nivel superior de la provincia que recibieron las notebooks mantuvieron una reunión con el gobernador, de la que también participaron el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; la coordinadora de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación, Amalín Temi; representantes de la Asociación Conciencia, de la empresa Pan American Energy (PAE) y del equipo de las becas Gregorio Álvarez.

Durante el encuentro, los jóvenes le comentaron al gobernador sobre la utilidad que le dan al beneficio dinerario de la beca Gregorio Álvarez, pero también destacaron el impacto positivo del acompañamiento de las tutorías que brinda el programa, a través de la Asociación Conciencia.

También realizaron sugerencias que el mandatario se comprometió a analizar para perfeccionar esta política educativa provincial.

Las computadoras personales se ofrecen como una herramienta tecnológica que facilita la formación y acompaña el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales de la provincia.

Se trata de un estímulo a las trayectorias académicas que se suma al aporte económico y al apoyo pedagógico que se ofrece a través de las tutorías. Se prevé una entrega total de 2.200 equipos, que ya fueron adquiridos por el programa de becas.

Desde la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación se informó que habrá próximas entregas en Neuquén capital (para becarios que estudian en la ciudad, Plottier, Centenario y Cipolletti) y también en Mendoza capital, San Rafael, Córdoba y todas las regiones de la provincia del Neuquén.

Se informará a las y los estudiantes, con los datos suministrados de contacto, los lugares donde deben concurrir para la recepción de las computadoras, con sus correspondientes días y horarios habilitados.