Añelo tendrá un nuevo jardín de infantes: se conocieron las ofertas de licitación

La localidad de Añelo avanza en materia educativa con la construcción de un nuevo jardín de infantes, que contará con casi 660 metros cuadrados y una inversión superior a los 1.200 millones de pesos. Este martes se realizó la apertura de sobres de la licitación, en un acto que refleja el compromiso del gobierno provincial con la educación y la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento poblacional.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, participó del acto en representación del gobernador Rolando Figueroa y afirmó: “Todo lo que tiene que ver con la educación, la seguridad y la salud, pero sobre todo la educación, es una política de Estado primordial del gobernador”. Nicolini destacó que la obra se realiza en lugares con necesidad real, especialmente en Añelo y la zona de Vaca Muerta, donde el crecimiento es exponencial.

Glenda Temi, presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), precisó que el nuevo jardín permitirá mejorar la accesibilidad para las familias que hoy deben trasladarse al otro lado de la ruta. Además, permitirá incorporar niños desde los 2 años y, eventualmente, desde un año de edad, garantizando la educación inicial en salas de 3, 4 y 5 años.

El coordinador de Obras Públicas, Gonzalo Peralta, destacó la transparencia en la ejecución de la obra, mientras que el presidente del Concejo Deliberante de Añelo, Marcelo Venegas, afirmó que “la educación es uno de los pilares de esta gestión y la comunidad recibirá un nuevo espacio educativo que dará respuesta a esta necesidad”.

En el acto se presentaron dos ofertas: Guigivan SRL por 1.215.000.443 pesos y Urban Baires por 1.189.542.134 pesos. También asistieron autoridades locales y provinciales, entre ellas la directora del Distrito Escolar 6, Catalina Sánchez; la secretaria de Género y Enlace Institucional, Natalia Fenizi; el diputado provincial Francisco Lépore; y el concejal de Añelo, Maximiliano Acuña.

Detalles de la obra

El edificio, con un presupuesto oficial de 1.252.363.713 pesos, tendrá 593,45 metros cuadrados, de los cuales 548,75 son cubiertos y 44,70 semi cubiertos. El plazo de ejecución está previsto en 240 días corridos. La obra se desarrollará en el predio de la escuela primaria Nº 368, sobre una superficie de 2.167 metros cuadrados.

El proyecto incluye tres aulas con salidas de expansión y sanitarios, cocina, depósitos, sanitarios para el personal, sala de máquinas, dirección, secretaría, gabinete, un salón de usos múltiples y dos patios, uno con juegos y otro institucional con mástil. La planificación estuvo a cargo de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), en coordinación con el Ministerio de Educación y la municipalidad.