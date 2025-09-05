Se viene una nueva edición de Viva la Feria!!

Será este domingo 7 de septiembre en el salón de Eventos Las Acacias en Plaza Huincul. Ya tenés plan para salir con amigas o con familia y disfrutar un buen momento.

El salón se encuentra en avenida Mariano Moreno 950 de Plaza Huincul y la entrada es libre y gratuita. La feria abre sus puertas a las 16 y seguirá hasta las 20. Su organizadora, Marcela Seguel lleva cuatro años consecutivos sosteniendo este espacio pensado por y para los emprendedores.

“Soy docente, tengo tres niños y entiendo lo difícil que es emprender, pero Viva la Feria demuestra que es posible ser constante y tener permanencia en las ferias, que son un sustento en épocas de crisis”, dijo Marcela.

En la feria de este domingo habrá rubros variados como marroquinería, juguetería didáctica, deco-home, indumentaria, lencería para todas las edades, cosmética, joyería de autor, papelería creativa, tejidos y bordados. También se venderán frutos secos, alfajores artesanales, aromaterapia, pastas artesanales y librería.

“Están todos invitados a pasar una tarde diferente y encontrar todo lo que buscas en un solo lugar”, dijo Marcela.