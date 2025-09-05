Plaza Huincul adhirió al Código QR para denunciar el microtráfico de drogas

Plaza Huincul firmó hoy el acuerdo con el Ministerio Público Fiscal que permite a las vecinas y vecinos denuncia la venta de estupefacientes a pequeña escala, mediante el uso del código QR implementado.

El Ejecutivo dispondrá los medios pertinentes para genalizar en la ciudadanía el uso de la herramienta que es anónima, confidencial y segura.

De la firma participó el fiscal jefe Gastón Liotard, quien explicó que desde el 28 de febrero se implementó el programa de prosecución de delitos. “Necesitabamos el compromiso ciudadano, que colabora y muchísimo. Que sea anónimo, gratuito y confidencial ayuda a poder estar encima del flagelo y combatirlo. Es muy importante el compromiso de todos los ciudadanos”, dijo Liotard.

El intendente Claudio Larraza detalló que al igual que otras localidades de la provincia, hoy se sumó Huincul a un plan que busca difundir y comunicar a cada vecino y vecina que el Estado está presente y comprometido en la lucha contra el narcotráfico y el flagelo que generan las drogas en la comunidad. “Este desafío no es fácil”, concluyó.

Agradeció a las autoridades judiciales y provinciales por incluir a Plaza Huincul en la estrategia. Aseguró que el municipio dispondrá de todos los recursos necesarios para garantizar un programa de difusión integral.

El fiscal general José Gerez manifestó que “se trata de un compromiso que hemos asumido todos como sociedad, por eso celebro y agradezco al intendente por la firma de este convenio”. Agregó que “el gobernador Rolando Figueroa tomó la decisión histórica de que la provincia asumiera la competencia para establecer acciones concretas tendientes a investigar y juzgar delitos ligados al narcotráfico, al narcomenudeo, y esta herramienta es una acción super concreta”.

Subrayó, además, la importancia de este acuerdo para acercar la herramienta a la comunidad y fomentar una mayor participación ciudadana, posibilitando así un aporte significativo en la detección de puntos de venta de estupefacientes y en la identificación de quienes desarrollan estas actividades ilícitas.

En febrero pasado, por decisión del gobernador la justicia provincial asumió la competencia para investigar el microtráfico de drogas, que antes dependían de la justicia federal.

En este contexto, el fiscal general José Gerez impulsó el plan de difusión del código QR, mediante la Resolución 14/25 de mayo pasado.