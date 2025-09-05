Notebooks para estudiantes de nivel superior: las entregó el Gobierno provincial

Se trata del plan Redistribuir Oportunidades, Becas Gregorio Álvarez. Las y los estudiantes del nivel Superior incorporados al programa recibirán las notebooks.

La distribución está a cargo del equipo de la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación. El equipamiento ya está llegando a puntos de referencia cercanos al lugar donde cursan sus estudios quienes reciben este beneficio.

Desde la cartera educativa destacaron que se busca acortar las distancias según las casas de estudio a las que pertenecen las personas beneficiarias, por lo que los sitios de reparto se encuentran distribuidos, fuera de la provincia, en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza capital y San Rafael.

En tanto, dentro de la provincia se hará en los próximos días en las regiones Confluencia, Alto Neuquén y del Pehuén.

Se informará a las y los estudiantes, con los datos suministrados de contacto, los lugares a donde deben concurrir para la recepción de las computadoras, con sus correspondientes días y horarios habilitados. También se les comunicará cuando se hagan próximas entregas a becarios de las regiones Lagos del Sur, Vaca Muerta, Comarca Petrolera y Del Limay.

Las computadoras personales se ofrecen como herramientas tecnológicas que facilitan la formación y acompañan el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales de la provincia. Se trata de un estímulo a las trayectorias académicas que se suma al aporte económico y al apoyo pedagógico que se ofrece a través de las tutorías de Asociación Conciencia.

Durante el primer encuentro de becarios, que se realizó en julio, el gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de asignación de las primeras 665 notebooks.

Se llegará a una entrega total de 2.200 equipos que ya fueron adquiridos por el programa de becas provinciales.