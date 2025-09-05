Neuquén se suma al Pre Tremn Tahuen como una nueva sede

Hoy se firmó el convenio entre los municipios de Cutral Co y de Neuquén para que la capital sea una nueva sede del Pre Tremn Tahuen.

Los intendentes Ramón Rioseco y Mariano Gaido rubricaron el acuerdo para que las y los cantantes puedan anotarse y participar a la instancia selectiva que les permitirá acceder a la presentación en el Tremn Tahuen 2025.

“Es una fiesta que nació con un sueño como expresión patagónica. Pero hace tres años que se nos declaró como fiesta nacional y, a partir de ahí, empezamos a hacer subsedes como Centenario y San Patricio del Chañar, ahora Neuquén”, dijo el jefe comunal cutralquense.

Este año, según anunció Rioseco el Tremn Tahuen será transmitido por Cadena 3. “Esto nos une y nos tiene que unir la Patagonia, todas las posilidades de desarrollo e integración nos tiene que unir”, subrayó.

Por esta razón se busca trabajar en conjunto, en este caso con la sede capitalina.