Finalizó el ciclo de charlas “Respeto en el noviazgo” en las escuelas secundarias de Plaza Huincul

Este espacio de reflexión fue dictado por la dirección de Violencia de Género, dependiente de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul, con el fin de concientizar, brindar herramientas y generar espacios de diálogo sobre la naturalización de la violencia en sus distintas modalidades.

Durante las jornadas se abordaron conceptos y experiencias sobre violencia digital y cómo identificar y prevenir una nueva manera de ejercer manipulación a través de redes sociales, contemplada en la Ley Olimpia.

Desde la secretaría municipal de la Mujer, Género y Diversidad, su titular Soledad De la Cruz agradeció la buena predisposición de las instituciones y comunidades educativas, destacando el interés y compromiso de docentes y estudiantes.